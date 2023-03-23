بروتوكول تعاون بين «التموين» ومحافظة القليوبية لإنشاء مبنى تجاري في بنها

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة العامة لتجارة ‏الجملة ومحافظة القليوبية، بروتوكول تعاون لإنشاء مبنى تجاري إداري على مساحة 2300 متر، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

إنشاء مبنى تجاري إداري لخدمة أهالي ‏بنها

ونوهت وزارة التموين في بيان لها منذ قليل، بأنّ البروتوكول وقعه ‏اللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ‏للشركة العامة لتجارة الجملة مع رئيس مدينة بنها، لإنشاء مبنى تجاري إداري لخدمة أهالي المنطقة في ‏بنها، والمبنى سيقام على مساحة 2300 متر وسيتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبني لاستغلاله أفضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من انشائه لكافة الأطراف.

ويشمل البروتوكول ‏الموقع أن يكون المبني مطابقا للمواصفات والمقاييس لانشاء المراكز التجارية، ويصل ارتفاعه إلى 36 مترا لتقديم الخدمات ‏للمواطنين بمدينة بنها.

خدمات تجارية

وقال اللواء خالد عبدالله، الرئيس ‏التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إنّ تصميم ‏المبنى سيسمح بتقديم الخدمات التجارية بالمنطقة ومده بالوسائل التكنولوجية المهمة، التي تساهم ‏في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر. ‏