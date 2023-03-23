بروتوكول تعاون بين «التموين» ومحافظة القليوبية لإنشاء مبنى تجاري في بنها
كتب:
وفاء الصعيدي
11:52 ص | الخميس 23 مارس 2023
توقيع بروتوكول التعاون
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة العامة لتجارة الجملة ومحافظة القليوبية، بروتوكول تعاون لإنشاء مبنى تجاري إداري على مساحة 2300 متر، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
إنشاء مبنى تجاري إداري لخدمة أهالي بنها
ونوهت وزارة التموين في بيان لها منذ قليل، بأنّ البروتوكول وقعه اللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة مع رئيس مدينة بنها، لإنشاء مبنى تجاري إداري لخدمة أهالي المنطقة في بنها، والمبنى سيقام على مساحة 2300 متر وسيتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبني لاستغلاله أفضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من انشائه لكافة الأطراف.
ويشمل البروتوكول الموقع أن يكون المبني مطابقا للمواصفات والمقاييس لانشاء المراكز التجارية، ويصل ارتفاعه إلى 36 مترا لتقديم الخدمات للمواطنين بمدينة بنها.
خدمات تجارية
وقال اللواء خالد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إنّ تصميم المبنى سيسمح بتقديم الخدمات التجارية بالمنطقة ومده بالوسائل التكنولوجية المهمة، التي تساهم في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر.