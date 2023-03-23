يبحث لفيف من المواطنين عن مواقيت الصلاة في محافظة مطروح اليوم الخميس 23 مارس 2023، مع انطلاقة اليوم الأول من أيام الشهر المعظم.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة مطروح اليوم الخميس 23 مارس 2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار اليوم بشكل متواصل.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح اليوم الخميس 23 مارس 2023

وتأتي مواقيت الصلاة في محافظة مطروح اليوم الخميس 23 مارس 2023 وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان كل صلاة في أول أيام رمضان في محافظة مطروح، سيكون على النحو التالي:-

- موعد أذان الفجر الساعة: 04:43 صباحا.

- موعد صلاة الشروق الساعة 6:12 صباحا.

- موعد صلاة الظهر الساعة: 12:18 ظهرا.

- موعد صلاة العصر الساعة: 3:46 مساء.

- موعد صلاة المغرب الساعة :6:24 مساء

- موعد صلاة العشاء الساعة 7:43 مساء.

عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان في مطروح

وتختلف عدد ساعات الصوم في شهر رمضان في محافظة مطروح عن باقي المحافظات الأخري، كما يختلف كل يوم عن غيرة من الأيام، وإليكم عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان في محافظة مطروح وهي كالتالي:-

- مدة ساعات الصوم: 14:01 ساعة.

محافظة مطروح استعدت لشهر رمضان

في سياق متصل، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم عن انتهاء محافظة مطروح، من جميع استعداداتها لاستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، اليوم الخميس، وتزينت المساجد الكبرى في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات.