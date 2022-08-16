خالد منتصر يطالب وزيرة الثقافة بتدشين رحلات مجانية للأطفال إلى المتاحف

تزامنا مع تسلم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة، مهام منصبها، تحدث الدكتور خالد منتصر عن عدد من الملفات ذات الصلة بالثقافة والهادفة لرفع الوعي وتستهدف فئات مختلفة من المواطنين لتعزيز الانتماء خاصة الأطفال، ومن أبرزها تبني وزارة الثقافة مبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم رحلات إلى المتاحف المصرية.

وأضاف خالد منتصر في تصريح لـ «الوطن»: «نتمنى من وزارة الثقافة الاهتمام بأنشطة الطفل والمشروعات الثقافية الهادفة للتثقيف ورفع الوعي لدى الأجيال الجديدة، خاصة أن شريحة الأطفال تمثل نسبة كبيرة من سكان مصر، وكذلك التركيز على مسرح الشباب الذي من خلاله يتم اكتشاف المواهب الفنية المتميزة».

رحلات مدرسية دورية مجانا للمتاحف

وأشار إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم رحلات مدرسية مجانا وبشكل دوري إلى متاحف مصر القومية والفنية، لافتًا إلى أن مصر تضم عددًا كبيرًا من المتاحف التي تروي جزءا من تاريخ وحضارة مصر مثل متحف سعد زغول ومتحف مصطفى كامل إلى جانب متحف الفن الحديث ومتحف محمود مختار ومتحف الفن الإسلامي وغيرها، مشيرا إلى أن الأطفال لا يعرفون أي شيء عن هذه المتاحف.

وأكد أهمية استكمال وإعادة إحياء مشروع مكتبة الأسرة، التي أعلنت عنه الوزارة مؤخرا، والاهتمام بتنشيط حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، وزيادة أعداد الكتب المترجمة.

وأوضح «منتصر»: «لابد أن تشمل الكتب التي تتناول العلوم المبسطة والنظريات العلمية مثل نظرية التطور وفيزياء الكمّ، وكذلك الكتب التي تتناول تبسيط العلوم والتي تستهدف الجمهور العام لا المتخصصين».

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي يوم الأحد الماضي، بالمقر الرئاسي بالعلمين ثم تسملت مهام عملها بوزارة الثقافة، واستقبلت أمس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لبحث تفعيل سبل التعاون الثقافي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف بناء منظومة ثقافية واعدة تقوم مفرداتها على أسس بناء الوعي والإدراك لدى الإنسان المصري، وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة له بكافة المحافظات.