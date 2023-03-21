سماح أبو بكر عزت: تكريمي من الرئيس السيسي مفاجأة أسعدتني جدا

أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن سعادتها بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجهة بالشكر للرئيس على التكريم الذي حصلت عليه عن جهودها في مجال الكتابة للأطفال.

السيسي يكرم سماح أبو بكر عزت

وأضافت سماح أبو بكر لـ«الوطن»: تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي مفاجأة أسعدتني جدا، مشيرة إلى أن الرئيس كرم الأمهات المثاليات، بالإضافة لعدد من النماذج المؤثرة من السيدات في مجالات مختلفة، وتمكنت كل منهن من ترك بصمة في مجالها، كما توجهت بالشكر للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي رشحت هذه النماذج وقدمت لهن الدعم.

وأشارت «أبو بكر» إلى أن التكريم عن مجال الكتابة، فضلا عن الأنشطة والمجهود الذي تقدمه للأطفال سواء من خلال عملها مع مؤسسة «حياة كريمة» كسفيرة لشؤون الطفل في المؤسسة، أو مبادرات المجلس القومي للمرأة، موضحة أن هذه الأنشطة جميعها في الأقاليم: «أرى أن هذا واجبي ودوري توصيل التثقيف والتوعية للأطفال خصوصا خارج المدينة».

وكرّم الرئيس السيسى عددا من النماذج المشرّفة من نساء وأمهات مصر، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية أمس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، كما منح وسام الكمال وشهادات التقدير للأمهات المثاليات وبعض النماذج النسائية المشرّفة.