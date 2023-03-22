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«الداخلية» تنشر أغنية «كلمة شرف» لمدحت صالح بمناسبة افتتاح مراكز الإصلاح

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:42 م | الأربعاء 22 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

 

نشرت وزارة الداخلية أغنية جديدة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعنوان «كلمة شرف» للمطرب مدحت صالح، وذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة لبدء التشغيل التجريبي لبعض مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل لبعض من السجون.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الثلاثاء البدء في التشغيل التجريبي لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل في كل من منطقة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأيضاً أخميم الجديدة التابعة لمحافظة سوهاج، إلى جانب في منطقة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك كبديل لعدد من السجون.

أغنية كلمة شرف

وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن أغنية «كلمة شرف» غناء الفنان مدحت صالح، وكلمات الدكتور وائل العبيدي، ومن ألحان معتز أمين، وتوزيع عمرو عبدالفتاح.

وتعرض وزارة الداخلية خلال مقطع الفيديو مع الأغنية لقطات من داخل عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تم تشيدها حسب أرقى النظم المعمارية، وذلك نفاذا لكل ثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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