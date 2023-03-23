«الداخلية»: آخر فرصة لسداد تكاليف حج القرعة 2023 أمام الفائزين اليوم

أعلنت وزارة الداخلية، أنّ أخر فرصة لسداد تكلفة الحج المقررة بالوزارة، أمام جميع الفائزين في قرعة الحج 2023، وقمتها 175 ألفا و500 جنيه، ستكون اليوم الخميس.

الداخلية: دفع تكاليف الحج شرطا أساسيا لاستكمال الإجراءات

وأوضحت الوزارة أنّ دفع تكاليف الحج بشكل كامل، هو شرط أساسي أمام كافة الفائزين في قرعة الحج، ليتمكنوا جميعا من استكمال باقي الإجراءات المقررة، وأداء فريضة الحج.

تكاليف حج القرعة 2023 تشمل تذكرة السفر

وكشفت وزارة الداخلية أنّ المبلغ الإجمالي لأداء مناسك الحج، سيكون 175ألفا و500 جنيه، ويتضمن تكلفة أداء فريضة الحج، إلى جانب سعر تذكرة السفر من خلال الطائرة.

مواعيد سداد تكلفة حج القرعة 2023

وحددت وزارة الداخلية، مواعيد سداد تكاليف حج القرعة 2023، التي بدأت منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، الموافق 13 من شهر مارس الجاري، على أن يتم غلق الباب نهائيا اليوم الخميس، كما أعلنت أيضا الوزارة عن أسماء كافة الفائزين في قرعة الحج الأسبوع الماضي، ويمكن الاستعلام عنها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.