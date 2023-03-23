ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لـ«أمن المنافذ»

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 3 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا في مجال تهريب النقد، وضبط 2484 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 49 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 278 حكما قضائيا متنوعا، و8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.