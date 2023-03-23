محافظ الشرقية: وضعنا خطة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ أعمال زراعة الأشجار المثمرة على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

خطة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة

أوضح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية وضعت خطة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة بنطاق المحافظة لافتا أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها العمل المناخي لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية فى جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.

زراعة الأشجار المثمرة في 7 مراكز بالشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت مراكز ومدن (القرين / أبو حماد / كفر صقر / مشتول السوق / صان الحجر / الحسينية / حي ثان الزقازيق ) لزراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل المدن وحفاظاً على بيئة صحية نظيفه خالية من الأمراض والأوبئة.