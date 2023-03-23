دورة تدريبية بجامعة حلوان عن كيفية الحصول على فكرة بحثية ومعايير جودتها

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، دورة تدريبية للهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالأقسام العلمية، بعنوان «كيفية الحصول على فكرة بحثية ومعايير جودتها»، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وريادة الدكتورة وسام محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة، إشراف الدكتورة هند حسن حماد رئيس لجنة التدريب بوحدة ضمان الجودة، وبتشريف الدكتور أيمن أحمد حسن جلاله رئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية.

محاور الدورة التدريبية تناولت الفرق بين مصطلحي البحث والدراسة

حاضر فيها الدكتور مدحت محمد أبو النصر أستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية، وتضمنت محاور الدورة التدريبية الفرق بين مصطلحى البحث والدراسة والفرق بين البحث العلمي والبحث الاجتماعى، الفرق بين البحث الاجتماعى والبحث فى الخدمة الاجتماعية، مواصفات الكتابة العلمية، بعض الأخطاء الشائعة التى يقع فيها الباحث العلمى، كيف يمكن للباحث العلمى الحصول على فكرة بحثية ومعايير جودتها، وعرض لبعض الملخصات لرسائل الماجستير والدكتوراه.

التعليم العالي

وأشاد الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية بالحضور المتميز من الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالأقسام العلمية، كما وجه معاليه مزيد من الشكر والتقدير الى القائمين على نجاح هذه الدورة التدريبية، انتهت فعاليات اليوم التدريبي بالتكريم وتسليم شهادة شكر وتقدير الى الدكتور مدحت محمد أبو النصر وتسليم افادات حضور الأفاضل من الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالأقسام العلمية.