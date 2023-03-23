ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص، إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، في دائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية، 3 هواتف محمولة.

الاعتراف بالإتجار في العملة

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بمواجهة المتهمين، اعترفوا بممارستهم نشاطا غير مشروعا في مجال الإتجار بالنقد، وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام المقاصة، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.