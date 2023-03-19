قطع مياه الشرب عن قريتين في مركز إهناسيا ببني سويف 13 ساعة.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب عن قريتي منشأة عبد الصمد وزكي فاضل بمركز إهناسيا، وذلك بعد غدا الثلاثاء 21 مارس الجاري، من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً، للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه شرب منشأة عبد الصمد.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتوجهت شركة المياه باعتذارها عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة.

توفير سيارات مياه نقية

واكدت الشركة على توفير سيارات مياه للشرب عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.

قطع مياه الشرب عن قرية بياض العرب في بني سويف لمدة 12 ساعة

يشار إلى قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، مياه الشرب عن قرية بياض العرب بمركز بني سويف، اليوم، من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وذلك للقيام بأعمال صيانة خط طرد محطة رفع الصرف الصحي شرق النيل.

غدا .. قطع المياه عن مدينة ببا وتوابعها لأعمال الصيانة بمحطة كفر ناصر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن مدينة ببا وبعض المجالس القروية وتوابعها، غدًا الاثنين من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءًا، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه كفر ناصر في مركز ببا.