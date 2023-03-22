انقطاع مياه الشرب عن بعض الأماكن في محافظة الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، انقطاع الخدمة عن العديد من القرى بنطاق مركز إطسا، اليوم الأربعاء، بسبب كسر مفاجئ في خط مياه الشرب قطر 1000 مم، الواقع على بحر الغرق/ عزبة مشرف/ مركز إطسا، ما تسبب في انقطاع المياه عن تلك المناطق حتى يتم الانتهاء من تصليح الكسر.

وتكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، جهودها لإصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع تباعًا.

أماكن انقطاع المياه

وأوضحت الشركة برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، في بيان لها، أنّ أماكن انقطاع المياه اليوم تشمل:

قرية قصر الباسل قرية تطون الغرق قبلي الغرق بحري وتوابعها الحجر وتوابعها قلمشاه وتوابعها

سبب انقطاع المياه

ولفتت إلى أنّ سبب انقطاع المياه، جاء بسبب كسر خط مياه 1000 مم GRB، موضحةً أنّه يجرى العمل على إصلاح الخط الآن، على أن يتم فتح المياه لتصل إلى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع تباعًا.

سيارات مياه نظيفة للمناطق المتأثرة

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، سيارات مياه نظيفة للمناطق المتأثرة بالانقطاع طوال فترة الانقطاع حتى يتم الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى تلك المناطق والقرى.

رقم شركة المياه بالفيوم

وطرح المئات من أهالي محافظة الفيوم، سؤالًا حول رقم شركة المياه، للشكاوى والاستفسارات أو حتى لطلب سيارة مياه نظيفة في حالة انقطاع مياه الشرب، فيما خصصت الشركة عدة طرق للتواصل من خلال الأرقام الآتية:

الخط الساخن لشركة مياه الشرب: 125

أرقام الشكاوى لشركة مياه الفيوم: 01208288854/ 01208288834

رقم واتساب شركة مياه الشرب بالفيوم: 01275358538.