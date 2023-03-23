تنظيم 95 نشاطا ثقافيا وفنيا لـ3 آلاف مستفيد خلال أسبوع بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الثقافة تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعى لدى المواطنين.

الأنشطة الثقافية للطلاب والمواطنين بمحافظة المنوفية

واستعرض مدير عام ثقافة المنوفية خلال تقارير أسبوعي أبرز الأنشطة الثقافية والفنية التي قامت بها الإدارة العامة لثقافة المنوفية خلال الفترة من 16 وحتى 22 مارس 2023 ، موضحاً أنه تم إقامة (95) نشاطا ثقافيا في (26) موقعا بمختلف أرجاء المحافظة لـ (3) آلاف و(749) مستفيدا، وذلك بالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية ، من أجل تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع ، حماية وتعزيز التراث الثقافي .

الاهتمام بالفعاليات الثقافية في محافظة المنوفية

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.