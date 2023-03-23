تهل علينا أول أيام شهر رمضان المبارك، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر الملايين من المسلمين سماع أذان المغرب للإفطار في أول أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 23-3-2023

وحددت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 23-3-2023 ويكون في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة، بحيث تكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة بالضبط، كما أن موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و 31 دقيقة .

أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 23-3-2023

ويستعد المواطنون لموعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 23-3-2023 لأداء الصلاة وكذلك الإفطار في أول أيام الشهر الكريم، كما قامت مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية بالاستعداد الممثف قبل شهر رمضان من خلال تنظيف المساجد وتعقيمها وإظهارها في أبهي صورة في شهر رمضان المبارك.

وأنطلقت مساء أمس الأربعاء، أول صلاة للتراويح في مسطد سيدي شبل بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، وسط أجواء من الفرحة والسرور ببدء أيام الشهر الكريم، بعد الإنتهاء من ترميم لميجد من قبل وزارتي الأوقاف والآثار استمرت علي مدار العامين الماضيين .