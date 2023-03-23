ضبط 348 قضية مخدرات وتنفيذ 81314 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 348 قضية مواد مخدرة بإجمالي 378 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 110,425 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 41,400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 20,316 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 8,810 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,975 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 4,310 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,310 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 700 جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 349 جراما، و10471 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 168 قطعة سلاح ناري بحوزة 138 متهما، وتنفيذ 81314 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين بارتكاب حادث، وضبط 40 متهما هاربا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة جرى ضبط 15 متهما هاربا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 352 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 13 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.