نشرت شبكة قنوات DMC مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما، خلال موسم الدراما الرمضانية حيث تعرض عدد من المسلسلات الحصرية على شبكتها بداية من اليوم.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما، بمسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي في تمام الساعة 6:30 مساء، يليه عرض مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين في تمام الساعة الـ 7:45 مساء، ويعاد في 12:45 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية في 2:15 عصرا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما

وفي تمام الساعة التاسعة مساء ضمن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما، يعرض مسلسل سوق الكانتو، ويعاد في الثانية صباحا، أما الإعادة الثانية تكون في الواحدة من ظهر اليوم التالي، ويعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان 10:15 مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الخامسة فجرا، والإعادة الثانية 9:45 صباح اليوم التالي.