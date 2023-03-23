يبجث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة، قبل ساعات من بداية عرض المسلسلات المشاركة في سباق الدراما الرمضانية على شاشتها، إذ تعرض مجموعة واسعة من المسلسلات والبرامج، من بينها أعمال درامية حصرية مثل حضرة العمدة بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وتبدأ قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة، بمسلسل حضرة العمدة، الذي يبدأ عرضه في تمام الساعة الـ8:15 مساء، ويعاد في اليوم التالي في تمام الـ2:30 صباحا، والـ4:30 عصرا، أما مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، يعرض في الـ9:30 مساء، ويعاد في الـ4:30 فجرا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ1:30.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

وتتضمن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة، مسلسل رسالة الإمام، بطولة الفنان خالد النبوي، في تمام الساعة الـ10:45 مساء، أمام مسلسل سره الباتع، فيذاع في تمام الـ12 منتصف الليل، ويعرض مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج في تمام الـ1:15 بعد منتصف الليل، ويعاد في الـ6:45 صباحا.