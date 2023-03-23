نُشرت القائمة النهائية لـ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة سي بي سي، والتي تتضمن مجموعة من الأعمال الحصرية المعروضة على شاشتها والتي ينتظر الجمهور مشاهدتها خلال موسم الدراما الرمضانية، والتي تتضمن 3 مسلسلات حصرية، إضافة إلى عدد من المسلسلات التي تعرض بالتزامن على قنوات أخرى.

وتبدأ قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة سي بي سي، بـ100 حمدالله على السلامة بطولة النجمة يسرا، ويعرض في تمام الساعة الـ4:30 مساء، وتعاد الحلقة 3 مرات، الأولى في 11 مساء، ثم 6:15 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثالثة 9:45 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة سي بي سي

ويعرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، ضمن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة سي بي سي، في تمام الساعة 6:15 مساء، ويعاد 8:30 مساء، أما في تمام الساعة السابعة والنصف يعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، ويعاد للمرة الأولى 1:30 فجرا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرا.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

ومن المسلسلات الحصرية على قناة سي بي سي، مسلسل مذكرات زوج والذي يعرض في تمام الساعة 8:45، ويعاد للمرة الأولى الساعة 2:45 فجرا، ثم الإعادة الثانية في 2:30 مساء، ويعرض مسلسل رسالة الإمام في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد في تمام الساعة 5 فجرا.