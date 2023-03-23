يهتم الجمهور بمعرفة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E، والتي تتضمن عدد من المسلسلات الحصرية المعروضة على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية، بجانب عدد من المسلسلات التي تعرض بالتزامن مع قنوات أخرى، وفقا لما أعلنته شبكة قنوات ON عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E، بمسلسل الكبير أوي، الذي يذاع في تمام الساعة الـ6:15 مساء، ويعاد للمرة الأولى 12:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عصرا، وأما سره الباتع تذاع في تمام الساعة الـ7:30 مساء، ويعاد في الـ11:15 مساء وفي الـ6:15 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E

وضمن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E، يعرض مسلسل الكتيبة 101، بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف في تمام الساعة الـ8:45 مساء، ويعاد للمرة الأولى في الـ3 صباحا، والإعادة الثانية في الـ10 صباحا، ثم يعرض مسلسل جميلة في الـ11: 15 مساء، ويعاد في الـ 5 صباحا.