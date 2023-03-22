مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

بدأت القنوات الفضائية عرض الحلقات الأولى من المسلسلات الرمضانية اليوم، وهو ما دفع الجمهور للبحث عن مسلسلات رمضان 2023، وموعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة.

الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جعفر، والقنوات الناقلة، ضمن مسلسلات رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، غدا الخميس 23 مارس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا، ويُعرض مسلسل «جعفر العمدة» حصريًا على قناة dmc.

قصة مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعي، حول جعفر العمدة، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، متزوج بـ3 سيدات رغم صغر سنه، ويمتلك شركات مقاولات، ويدخل في صراعات عديدهة ثم يقابل «عايدة»، ويتعرف عليها، وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.