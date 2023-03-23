شرطة المسطحات تضبط 15 مصنعا بدون ترخيص في الجيزة والقليوبية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية.

ضبط 15 مصنعا بدون ترخيص

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 مصنعا بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (24,6 طن منتج نهائي لمشتقات بترولية معبأة داخل عبوات ومعدة للتداول – 33 طن مخلفات جلود حيوانات – 13 طن منتج نهائي لغراء الأخشاب – 15,3 طن لأدوات مائدة مصنعة من مخلفات معدنية وألومنيوم – 77,9 طن منتج نهائي لخرز بلاستيك ومواد خام لمخلفات بلاستيكية - 32 طن مواد خام تستخدم في تصنيع المخصبات الزراعية – 60 طن منتج نهائي مخصبات زراعية – 14,1 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الغراء – 27,75 طن مواد خام مخلفات معدنية – 1140 قطعة لسبائك معدنية – 39 طن مخلفات قطنية وأقمشة) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة.