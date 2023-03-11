نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب كسر الباب.

كما تم ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة إطارات من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وأقروا بقيامهم ببيع المضبوطات لدى عميلهم سيئ النية مالك ورشة تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها بالورشة ملكه، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة والأدوات المستخدمة في ارتكاب

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بالشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته لاب توب و3 هواتف محمولة وعملات محلية وأجنبية و5 جوازات سفر لأشخاص مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي.