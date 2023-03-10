الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل مقتل صياد على يد زميله في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالغربية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه الصياد عن مسكنه لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وتوصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة صياد آخر مقيم دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف باعتياده التوجه برفقة المجني عليه للصيد سوياً بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، وبتاريخ التغيب وعقب وصولهما للمكان المُشار إليه حدثت بينهما مشادة كلامية لخلاف على أماكن صيد الأسماك تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض، فأحدث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، ما أدى لوفاته، وعقب تأكده من مفارقته الحياة قام بإلقاء جثته بالمياه، وتم انتشال جثة المجنى عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.