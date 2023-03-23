ساعات قليلة وتفصلنا عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 23 - 3 - 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك والذي يشهد العديد من العادات والتقاليد أبرزها قمة للعائلة المصرية علي إفطار أول يوم.

ويستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس 23/3/2023.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 23 - 3 - 2023

واعلنت هيئة المساحة المصرية عن امساكية شهر رمضان لهذا العام والتي جاء فيها موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 23 - 3 - 2023 في تمام الساعة 6:03 مساء.

وبحسب إمساكية شهر رمضان فإنه يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و28 دقيقة، فيما يأتي في تمام الساعة 4:25 دقيقة، وصلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و58 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة.

طوارئ في مساجد الإسماعيلية

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية إن مديرية أوقاف المحافظة تشهد رفع حالة الطوارئ مع بدء الشهر الكريم بمتابعة كافة المساجد في المراكز والقري وداخل مدينة الإسماعيلية.

كما أعلن اسماعيل عن الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المساجد كافة على مدار الساعات الماضية، مع التنبيه على الأئمة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.