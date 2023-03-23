رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

كتب:

أحمد عادل موسى
12:33 م | الخميس 23 مارس 2023
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عن مواقيت الصلاة مع موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، إذ أن اليوم هو أول يوم لشهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

ونشرت الحكومة الأردنية في بيان مواقيت الصلاة بجانب موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، وتقام صلاة الفجر الساعة 5:16  صباحا والشروق 6:32 صباحاً وصلاة الظهر 12:43 مساء، وصلاة العصر4:11 مساء، وصلاة المغرب 6:54 مساء، وصلاة العشاء 8:10 مساء.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت الحكومة أن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يوميا إما أن يقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد اذان المغرب اليوم في الأردن الخميس 23-3-2023، يبدأ عند 6:54.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث ستصبح صلاة المغرب الساعة 6:59 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الأردن الخميس 23-3-2023

وأشارت الحكومة الأردنية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في الأردن الخميس 23-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب.

 

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس

مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة شمال سيناء

صديق مدير مدرسة توفي صائما أثناء صلاة المغرب: لم يتأخر يوما عن مساعدة أحد
بقلم أحمد عادل موسى