كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عن مواقيت الصلاة مع موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، إذ أن اليوم هو أول يوم لشهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

ونشرت الحكومة الأردنية في بيان مواقيت الصلاة بجانب موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، وتقام صلاة الفجر الساعة 5:16 صباحا والشروق 6:32 صباحاً وصلاة الظهر 12:43 مساء، وصلاة العصر4:11 مساء، وصلاة المغرب 6:54 مساء، وصلاة العشاء 8:10 مساء.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت الحكومة أن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يوميا إما أن يقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد اذان المغرب اليوم في الأردن الخميس 23-3-2023، يبدأ عند 6:54.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث ستصبح صلاة المغرب الساعة 6:59 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الأردن الخميس 23-3-2023

وأشارت الحكومة الأردنية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في الأردن الخميس 23-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب.