كشفت المملكة العربية السعودية، عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023، إذ يعد اليوم الأول في شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

ونشرت الحكومة السعودية في بيان مواقيت الصلاة مع موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ صلاة الفجر 5:13 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:54 مساء وصلاة العصر 4:23 مساء وصلاة المغرب 7:02 مساء، وصلاة العشاء 8:26 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت الحكومة أن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 23-3-2023، سيختلف يوميا إما أن يقل أو يزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الخميس 23-3-2023، يبدأ عند 7:02 ويفطر فيها الصائمون.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث إنه سيزيد إلى أن يصبح صلاة المغرب الساعة 7:09 مساءا.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 23-3-2023

وأشارت الحكومة السعودية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 23-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة.