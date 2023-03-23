انطلق أول أيام الصيام في شهر رمضان المبارك 2023، فيما أصبح موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023، أكبر اهتمامات أهالي الإقليم ليستعدوا لإفطار أول يوم في شهر رمضان المبارك، ثم يؤدوا صلاة التراويح في المساجد بعد ذلك، خصوصًا أنّ الكثيرين يحرصون على أداء الصلوات في جماعة داخل مختلف المساجد.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 23-3-2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من أهالي محافظة الفيوم، طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم، ضمن مواقيت الصلاة اليوم في أول يوم رمضان لعام 1444 هجرية، والذي يأتي كالتالي:

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم: يرفع في تمام الساعة 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 23-3-2023

وجاء موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 23-3-2023، ضمن إمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها هيئة المساحة لتتضمن كافة مواقيت الصلاة فضلًا عن موعد السحور، وموعد الإفطار، ووقت الإمساك، ووقت الشروق: حيث جاؤوا كالتالي:

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:31 دقيقة صباحًا.

وقت الإمساك: يأتي في تمام الساعة 4:11 صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:32 عصرًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:27 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، وموعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم فإنّ عدد ساعات الصوم اليوم الخميس في أول أيام شهر رمضان المبارك، تبلغ 13 ساعة و59 دقيقة، تزداد اليوم تلو الآخر، حتى تصل إلى 14 ساعة و51 دقيقة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 23-3-2023

ويحل موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 23-3-2023 الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، في تمام الساعة 6:10 دقائق فور رفع أذان المغرب اليوم.

محشي وبط الإفطار الرسمي لأول يوم صيام

وتعد وجبة المحشي المشكل والبط والشوربة هي الوجبة الرسمية لأهالي محافظة الفيوم، خصوصًا في القرى الريفية في أول أيام شهر رمضان المبارك.