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القبض على 5 تجار مخدرات في حملة موسعة بالإسماعيلية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:06 م | الخميس 23 مارس 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط 5 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دوائر مراكز شرطة الإسماعيلية أبوصوير القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مخدرات بـ600 ألف جنيه، وبمواجهتهم بما جاء في التحريات أيدوا ما جاء بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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