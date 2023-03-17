ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1870 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر مدير الأمن، من ضبط 12 سلاح ناري، و3 كيلو مواد مخدرة «حشيش، وبانجو، و100 جرام هيروين»، إضافة لضبط 25 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

حملات مرورية وأمنية مكثفة

‏‎كما شنّت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ.

ضبط 1870 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت الحملات عن ضبط 1870 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، وسيدي سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، وقلين، وفوه»، حيث جرى ضبط 15 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و63 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 بدون رخص قيادة، و10 بدون رخص تسيير، و1700 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

استمرار الحملات الأمنية والمرورية

‏‎ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطن.