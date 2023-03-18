ضبط 22 متهما بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية، أسفرت جهودها عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 9 فرد محلي – من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (22 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية).

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية)، تنفيذ 363 حكما قضائيا.