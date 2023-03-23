القبض على 6 تجار مخدرات في حملة أمنية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما مركبة «توك توك»، قيادة أحدهما في دائرة قسم شرطة التبين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، وفرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما، للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي والمركبة لسيولة التنقل.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص، مقيم في دائرة قسم شرطة روض الفرج، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وزنت كيلو ونصف جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، و2 ميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته المادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتفين للتواصل مع عملائه، والميزانين لاستخدامهما في تجهيز المواد المخدرة.

ضبط متهمين بحوزتهم مخدري والإستروكس والحشيش

وضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص، لإثنين منهما معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة، قيادة أحدهم وملك والده، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وأقروا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة.

وفي قسم شرطة السلام ثان، ضبط الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض مطواة، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.