يستعد الملايين من المصريين للإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتسائل المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظة الجيزة اليوم الخميس 23-3-2023 وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريين من تعليق زينة رمضان والاستعداد بإقامة موائد الرحمن وغيرهما من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة .

موعد أذان المغرب في محافظة الجيزة اليوم الخميس 23-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم الخميس 23-3-2023 والذي يكون في تمام الساعة السادسة و9 دقائق مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر والذي يكون في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً، علي أن يكون موعد السحور في الساعة الثانية و 10 دقائق، وموعد الامساك في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق فجرا.

عدد ساعات الصيام في محافظة الجيزة الخميس 23-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، عن عدد ساعات الصيام قي محافظة الجيزة يوم الخميس 23-3-2023 والموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، تكون لمدة 13 ساعة و59 دقيقة.

موعد الإفطار في أول يوم رمضان بالجيزة

ويعد موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم الخميس 23-3-2023 هو موعد الإفطار في أول يوم في شهر رمضان المبارك وموعد الافطار الذي ينتظرة الملايبن من أبناء المحافظة، كما أعلنت مديرية الأوقاف في الجيزة رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وإقامة الصلوات في المساجد.