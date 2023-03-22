شهر رمضان من أقدس شهور العام للمسلمين، لذا يهتم الكثيرون بمتابعة إمساكية شهر رمضان 2023 في المغرب ومواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام اليومية، حتى يمكنهم تأهيل أنفسهم وأطفالهم لتلك العبادة.

وفي التقرير التالي، سنعرض لقراء «الوطن» في الوطن العربي، إمساكية شهر رمضان 2023 في المغرب ومواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالدولة الشقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2023 في المغرب.. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام

وبحسب المنشور عن إمساكية شهر رمضان في دولة المغرب، فتقام صلاة الفجر في غرة الشهر الكريم في تمام الساعة 6:06 صباحًا، فيما يكون موعد أذان المغرب في تمام 7:42 مساءً.

ويرفع أذان الفجر في المتمم للشهر الكريم في المغرب في تمام 5:27 صباحًا، ويكون موعد أذان المغرب في تمام الساعة 8:01 مساءً.

وجاءت إمساكية شهر رمضان في المغرب كالتالي:

عدد ساعات الصيام في المغرب

وبحسب الإمساكية يكون متوسط عدد ساعات الصيام في الدولة المغربية نحو 15 ساعة و25 دقيقة.

أول أيام عيد الفطر في المغرب

ووفق إمساكية شهر رمضان في المغرب يكون أول أيام عيد الفطر فلكيا هو يوم السبت 1 مايو المقبل.