يتابع المسلمون في كل أنحاء العالم بشكل عام ومواطني الدول العربية بشكل خاص في أول أيام الشهر الكريم، إمساكية شهر رمضان 2023 في سوريا ومواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، إذ يمكن من خلالها معرفة مواعيد العمل والزيارات واللقاءات العائلية

وتستعرض السطور التالية، إمساكية شهر رمضان 2023 في سوريا.. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، وذلك من ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها في الوطن العربي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

إمساكية شهر رمضان 2023 في سوريا .. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام

ووفق الإمساكية الصادرة في الدولة الشقيقة السورية يرفع أذان الفجر في الأول من شهر رمضان الساعة 5:03 صباحًا، بينما يأتي أذان المغرب الساعة 6:45 مساءً.

وفي آخر أيام الشهر المبارك، يكون الفجر الساعة 4:16 صباحًا، وأذان المغرب في 7:10 مساءً.

وجاءت إمساكية شهر رمضان في سوريا كالآتي:

عدد ساعات الصيام في سوريا

وبحسب الإمساكية يكون متوسط عدد ساعات الصيام في سوريا نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

أول أيام عيد الفطر في سوريا

وتحل غرة شهر شوال المبارك معلنة أول أيام عيد الفطر المبارك في سوريا، فلكيا، يوم السبت 1 مايو المقبل.