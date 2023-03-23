كشفت شبكة قنوات CBC عن قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC Drama، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من المسلسلات التي تعرض بعد عرضها الأول على قناة CBC، حتى يستطيع الجمهور إعادة مشاهدة الحلقة حسب التوقيت المن اسب له، ومن ضم المسلسلات المعروضة 1000 حمدالله على السلامة، ورسالة الإمام بالإضافة إلى جميلة.

تضم قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC Drama، مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، حيث يعرض في تمام الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد في تمام الـ12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC Drama

ومن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC Drama، يعرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، ويعاد في الـ1:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في الـ6:45 صباحا، وفي تمام الـ10 مساء، يعرض مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، ويعاد للمرة الأولى في الثالثة من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ10:30 صباحا.