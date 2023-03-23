دعاء لأخي المتوفي في رمضان.. «اللهم اجعل أيام رمضان رحمة وسكينة لروحه»

تفتقد الأسرة التي لديها ابن متوفي جانبا كبيرًا من أجواء رمضان، خاصة من له أخ متوفي، إذ يقضي غالبية الأيام يدعوا لشقيقه المتوفي، أملا في أن يشمله المولى بعفوه وغفرانه، ويبحث البعض منهم عن دعاء لأخي المتوفي في رمضان، وهو ما تستعرضه «الوطن» على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء لأخي المتوفي في رمضان

ويمكن ترديد دعاء لأخي المتوفي في رمضان بأكثر من صيغة منها على سبيل المثال:

«اللهم ارحم أخي الغالي وتغمده في رحمتك، واجعل قبره روضًا من رياض الجنة، وأبدله دارًا أفضل من داره، وناسًا أفضل من ناسه، واجعل أيام رمضان رحمة له وسكينة لروحه».

تعرف على دعاء لأخي المتوفي في رمضان

وعن ترديد دعاء لأخي المتوفي في رمضان، يمكن قول:

«اللهم في أيام رمضان المباركة ارحم اخي واجعل قبره نورًا من لدنك، وصبرني على غيابه، واجعل منزلته مع العليين والأبرار والصالحين».

وعن دعاء لأخي المتوفي في رمضان، يمكن ترديد الدعية التالية:

«اللهم اغفر لأخي وتخطى عن سيئاته، ونوّر قبره بنور أيام رمضان الفضيلة، اللهم تجاوز عنه خطاياه وارحمه برحمتك أنت ارحم الراحمين».

«اسألك اللهم في أحب الشهور إليك، في رمضان الفضيل أن ترحم أخي وأن تعوضه عن شبابه، اللهم أفسح له في قبره وآنس له في وحدته ووحشته، واجمعني به في جنتك».