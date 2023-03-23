المنصور للسيارات تطلق حملة خصومات وصيانة لسيارات MG خلال شهر رمضان

مع دخول أول أيام الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، أطلقت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري والرسمي لعلامة MG الصينية، حملة خصومات وصيانة على سيارات العلامة خلال شهر رمضان الكريم بداية من الغد وحتى نهايته.

بداية من اليوم ستبدأ خصومات 10% على قطع الغيار و10% على المصنعية بجانب حصول العميل على فلتر زيت هدية مجانية أثناء إجراء الصيانة داخل مراكز خدمة MG المعتمدة.

يُمكنك حجز الصيانة من خلال الإتصال على رقم الخط الساخن الخاص بالتوكيل أو من خلال الموقع الرسمي الجديد للعلامة، وفي حالة الحجز من الموقع يحصل العميل على 5% خصم إضافي على المصنعية وقطع الغيار، بواقع 15% خصم على المصنعية وقطع الغيار من خلال الحجز على موقع الشركة.

بجانب حملة الصيانة، يوجد عرض على السمكرة ودهان السيارة بالكامل بقيمة 8,888 جنيه فقط لا غير.