حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لسرقتهما السيارات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ذلك بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

بلاغ ضد شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي

كانت البداية عندما وصل بلاغ لقسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتكوين شخصين تشكيل عصابي لسرقة السيارات.

وبالفحص تبين سرقتهما باستخدام أسلوب الرفع على ونش السيارات، وسرقتهما سيارتين بالأسلوب ذاته.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

محام يوضح العقوبة المنتظرة

وأوضح المحامي سمير عبدالعظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد «عبدالعظيم» أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».