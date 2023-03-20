تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات في مدينة نصر.. اعرف العقوبة

جدد قاضي المعارضات حبس متهم لقيامه بسرقة أجزاء من إحدى السيارات أثناء توقفها بمدينه نصر15 يوما على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بلاغ بسرقة سيارات

تعود كواليس الحادث لوصول بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر تجاه أحد الأشخاص لسرقته أجزاء سيارت في منطقة مدينة نصر، وتبين من التحريات أنّ المتهم، له معلومات جنائية، وارتكب الواقعة بأسلوب الفك، ووجد بحوزته المسروقات المستولى عليها، وهي 119 جزءا من سيارات متنوعة أخرى.

وضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم بسرقة السيارات

عقب المحامي محمد ثابت، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «ثابت» أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».