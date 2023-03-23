طقس الغردقة أول يوم رمضان: تكاثف الغيوم والسحب وانخفاض درجات الحرارة

شهد طقس الغردقة اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم حالة من تكاثف الغيوم والسحب وانخفاض درجات الحرارة وترواحت بين 17 إلى 28 درجة مئوية ورياح متوسطة السرعة بلغت 10 كيلومترات في الساعة وهدوء في حركة الأمواج وذلك حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

المساجد تستقبل المصلين في أول أيام شهر رمضان

وفي سياق آخر استعدت مديرية اوقاف البحر الأحمر لاستقبال آلاف المواطنين لأداء الصلوات في المساجد في أول أيام شهر رمضان الكريم اليوم الخميس بحملة تطهير وتعقيم مساجد وفرش جديد بمدن المحافظة ابتداء من مدينة رأس غارب شمال المحافظة والغردقة وحتى وحتى حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر.

موعد أذان المغرب في الغردقة اليوم الخميس

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر إلى أن موعد أذان المغرب في مدينة الغردقة في أول أيام شهر رمضان و5:57 مساء.