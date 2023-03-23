سلينج: الباقة الترفيهية الأولى لمُتابعة دراما رمضان ٢٠٢٣ في أمريكا

منصة سلينج هي المنصة الأولى في الولايات المُتحدة التي تُقدم لعملائها مجموعة مميزة للغاية من أهم الأفلام والمسلسلات والبرامج والقنوات العربية سواء عن طريق البث المُباشر أو حسب الطلب.

ومع حلول شهر رمضان الكريم ٢٠٢٣ تُمكن سلينج تي في عُملائها من مشاهدة كافة الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني ٢٠٢٣ في أي وقت، بدون إعلانات، حيث تقدم المنصة محتوى متنوع موجه لكافة أفراد المجتمع والعائلات بمختلف شرائحها العمرية من برامج ومسلسلات.

يُعرض على منصة Sling TV عدد متنوع من أعمال دراما رمضان ٢٠٢٣ التي تُقدم خلال الشهر المُبارك وأبرزها: مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، علي الطيب ومسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان والذي يضم عدد كبير من الفنانين وهم مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، زينة. بالإضافة إلى مسلسل " رشيد" من بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح وسيد رجب.

كما تُعرض عدد من المسلسلات المصرية مثل مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، مسلسل الكتيبة 101، مسلسل تغيير جو، مسلسل الكبير قوي الجزء السابع من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، مسلسل ألف حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة الكبيرة يسرا وشيماء سيف، مسلسل رسالة الإمام من بطولة الفنان العالمي خالد النبوي، ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري وسهير المرشدي ومسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين والعديد من المسلسلات الأخرى.

وبجانب المسلسلات المصرية، سوف تعرض أيضًا على سلينج العديد من المسلسلات العربية الواعدة مثل مسلسل الزند – الذئب العاصي من بطولة تيم حسن ودانا مارديني، مسلسل وأخيراً من بطولة نادين نجيم وقُصي خولي، مسلسل العربجي من بطولة باسم ياخور وديمة قندلفت، مسلسل حياتي، بلاغ نهائي، مسلسل مجاريح وخان الذهب، والمسلسل الكوميدي حامض حلو من بطولة إحسان دعدوش، علي جابر، ناريمان الصابوري وفوزية حسن.

هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية المتنوعة، والمسلسلات التركية والخليجية والكورية واللاتينية، والبرامج الحوارية ،والاجتماعية والإخبارية الموجودة على المنصة.

وتُمكن سلينج عملاؤها من الوصول الغير محدود لجميع أعمال منصة شاهد VIP وإستكانة بالإضافة إلى أكثر من 130 قناة عربية مباشرة مثل قنوات MBC وDMC وON وLBC وغيرها الكثير.

كما تُمكن المنصة عملاءها من الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة أعمالهم المُفضلة في أي وقت من خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب Sling TV للاستمتاع بالمشاهدة الفورية عبر الموقع الإلكتروني من الكمبيوتر الشخصي أو على أي جهاز متصل بالإنترنت مثبت عليه تطبيق Sling TV، مثل أجهزة التلفزيون الذكية أو الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو مشغلات بث الوسائط أو أجهزة التحكم بالألعاب. هذا وتتيح المنصة أيضًا تنزيل العروض المُفضلة عبر التطبيق الذي يعمل على أنظمة التشغيل iOS أو Android أو Windows 10، واستخدام ميزة التنزيلات للمشاهدة أثناء التنقل، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.