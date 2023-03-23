توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسنغافورة للاستفادة من تجربتها في المطارات

أعلنت وزارة الطيران المدني، أنّ الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورا بالقاهرة، شهدا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة شانجي الدولية للمطارات، في ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السنغافورية

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنّ مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال المطارات العالمية، حيث تعد نقطة البداية للعديد من المشروعات المشتركة خلال الفتره المقبلة.

تنفيذ العديد من مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدنى

ومن جهته، قال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إنّ وزارة الطيران المدني تنفذ العديد من مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدني بالتعاون والتنسيق مع كبرى الشركات العالمية والمحلية في مختلف المجالات بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المطارات المصرية.

من جانبه، رحب سفير دولة سنغافورة بهذا التعاون بين وزارة الطيران المدني المصرية وشركة شانجي السنغافورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون المشترك في القريب العاجل في مختلف المجالات خاصة التي تخدم قطاع الطيران المدني.

وقع مذكرة التفاهم، المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والسيد Eugene Gan رئيس شركة شانجي السنغافورية للمطارات، بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والشركة السنغافورية.