مدبولي: جار تطوير كل المطارات وزيادة عدد الغرف الفندقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جار رفع كفاءة كل المطارات، ولا سيما مطارات شرم الشيخ والغردقة، والقاهرة والأقصر.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مدينة السويس الجديدة، وعرضتها فضائية إكسترا نيوز، أن الذي كان يتحكم بحركة السياحة القادمة لمصر والأعداد هم المشغلين العالميين، وخطوط الطيران الناقلة للسائحين نظرا لأن قدرات مصر للطيران لا تكفي وحدها لهذا الموضوع.

وأوضح أن الاستراتيجية التي جرى تنفيذها مع وزيري الطيران والسياحة هي التوسع في عدد الطائرات، وخطوط للتكلفة الأقل، وهذا ما حدث من خلال أحد أذرع شركة مصر للطيران حيث توسعت في تأجير عدد كبير من الطائرات، وتضاعف العدد الذي لديها، ولذلك هناك تطلع بأن يصل عدد السائحين هذا العام إلى 15 مليون سائح وزيادتهم.

وأشار إلى أنه بجانب ذلك جرى تقديم حوافز وخطة تحفيز للطيران لشركات السياحة، متابعا: «أطالب القطاع الخاص في مصر بزيادة القدرة الاستيعابية وعدد الغرف الفندقية إلى 230 ألف غرفة، ولكي نصل لعدد 30 مليون سائح نحتاج لمضاعفة عدد الغرف، وبالتالي لدينا الفرصة والحكومة تساند وتدعم هذا القطاع لكي نصل لهذا العدد في أقرب من وقت ممكن».