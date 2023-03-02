وزير الطيران يشهد مراسم تسلم «إيرباص A321 NEO» بمطار القاهرة

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى مراسم احتفال الشركة الوطنية «مصر للطيران»، باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار هامبورج بألمانيا لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التي تضم هذه الطراز إلى أسطولها.

مراسم تسلم الطائرة

حضر مراسم الاحتفال الذي أقيم بصالة 4 بمطار القاهرة الدولي، المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط،، ولفيف من قيادات الطيران المدني وممثلي السفارات البريطانية والألمانية والفرنسية وممثلي شركتي إيرباص وبعض الشخصيات الهامة والقيادات الأمنية بمطار القاهرة .

وتتميز الطائرة الجديدة A321 neo والتي تعد الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في إيرباص وتضم مقصورة ذات تصميم واسع، يتكون من فئتين، وهما درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً، بالإضافة الى أن هذه الطائرة تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 25% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة.

في بداية الاحتفال رحب الفريق محمد عباس بالحضور معرباً عن سعادته بانضمام أولي طائرات مصر للطيران في صفقتها الجديدة من طراز ايرباص A321 NEO لأسطولها الجوي والتي تضم عدد 6 طائرات أخرى ستصل تباعا حتى نهاية عام 2023، مشيرًا إلى التعاون المثمر والجهود المشتركة والفعالة مع شركة إيرباص كأحد شركاء صناعة النقل الجوي موضحًا أن العلاقة بين الشركتين ترجع إلي مطلع الثمانينات في أول صفقة لشراء 8 طائرات إيرباص (A300-B4) ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقة وتواصلت علي مدي أكثر من أربعين عاماً، وأصبحت طائرات الإيرباص مكون أساسي في تحديث أسطول الشركة الوطنية.

تحقيق رؤية أفضل نحو مستقبل مشرق

وخلال كلمته وجه وزير الطيران رسالة شكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على دعمها لقطاع الطيران خلال الفترة السابقة قائلا: «نعاهد الدولة المصرية على تكثيف مجهوداتنا من أجل تحقيق رؤية أفضل نحو مستقبل مشرق، وسيظل اسم مصر للطيران محلقا في سماء العالم رافعا اسم مصر في العلا»، موجها الشكر لجميع الوزارات المعنية على تدعيم الشركات المصرية وبخاصة ما تقدمه وزارة البترول من تدعيم و تنسيق فعال مع وزارة الطيران خلال الفترة السابقة.

ومن جانبه أعلن المهندس يحيى زكريا رئيس شركة مصر للطيران عن تطوير أسطول الشركة ليصبح واحداً من أحدث الطرازات الجوية وكذلك تطوير خدماتنا لتتجاوز توقعات عملائنا، لافتا إلى أن الشركة تفخر بكونها أول شركة طيران داخل القارة السمراء تقوم بتشغيل هذا النوع من الطائرات طراز إيرباص A321neo والمزودة بمحركات من طراز CFM، حيث تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات مبيعًا ذات الممر الواحد في العالم ومجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة وتمثل الاختيار المثالي لمصر للطيران لتلبية الطلب المتزايد على خطوط الشركة خاصة في توفير تكاليف التشغيل، كما أنها تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد، وتأتي إضافة هذه الطائرة إلى أسطول شركة مصر للطيران في إطار استراتيجية الشركة لعام 2025 التي تهدف لتحديث وتطوير جميع طائرات الشركة.

وأكد أن مصر للطيران شريكا رئيسيا لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشار رئيس شركة إيرباص بأفريقيا والشرق الأوسط في كلمته اٍلى أن شركة إيرباص تفتخر بنجاحها في بناء علاقات طويلة مع شركاء النجاح مصر للطيران والتي تمتد إلى أكثر من 40 عاماً، منذ تسليمها أولى طائراتنا من طراز A300 معربا ً عن سعادته بتسليم مصر للطيران أول طائرة من طراز A321 neo.

وفى ختام كلمته قدم ميكائيل هوارى الشكر لوزير الطيران المدني ورئيس شركة مصر للطيران وجميع العاملين بالشركة على ثقتهم وتعاونهم المستمر والتطلع للمضي قدماً بهذه الشراكة الراسخة والمثمرة بين شركتينا.

تبادل الدروع التذكارية

وفي نهاية الاحتفال تم تبادل الدروع التذكارية بين وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران وشركة إيرباص توطيدا للعلاقات المتميزة بين شركتي مصر للطيران وإيرباص العالمية.