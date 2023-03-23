دعاء لأبي في رمضان.. «اللهم ارزقه فوق عمره عمرا»

يستغل الصائمون الأيام المباركة في شهر رمضان المبارك، في ترديد الأدعية للأهل والأسر، خاصة الوالدين منهم، أملا في أن يمد الله في أعمارهم، ويعطيهم الصحة والعافية، لذلك يبحث منهم عن دعاء لأبي في رمضان وهو ما تستعرضه «الوطن» على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء لأبي في رمضان

ويمكن ترديد دعاء لأبي في رمضان كالتالي: «اللهم في هذا اليوم من رمضان احفظ أبي واشغلني ببرهم ربي لا تذقني حزنهمولا فقدهم يارب اغفر ذنبهم وارزقهم جنتك انك أنت الغفور الرحيم»، وكذلك «ربي استودعتك ابتسامة والدي وقلبه، اللهم إني استودعتك أغلى ما أملك، فاحفظهم بعينك التي لا تنام».

تعرف على دعاء لأبي في رمضان

وعن دعاء لأبي في رمضان، يمكن ترديد: «اللهم ارزق أبي فوق عمره عمرا وفوق صحته عافية، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه»، وكذلك: «يارب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي»، و«اللهم أطل عمر أبي واسعد قلبه وفرج عنه كل هم ويسر له أمره ربيإني أحبه حب لا يعلمه سواك فأحفظه لي يا كريم».