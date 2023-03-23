دعاء اليوم الأول من رمضان 2023.. «اللهم ارزقنا رزقا طيبا واستجب دعائنا»

يعد دعاء اليوم الأول من رمضان 2023 من الموضوعات التي تشهد رواجا في البحث، بالتزامن مع بدء شهر الصيام وكثرة التساؤلات والفتاى المتعلقة بهذا الشهر، ويعد الدعاء من العبادات المستحبة بشكل عام وبخاصة في شهر رمضان لمضاعفة الثواب، ويستعرض التقرير التالي جانبا من الأدعية، علما بأنه لا يوجد دعاء مخصص لليوم الأول خلال أيام الشهر الفضيل.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2023

ومن دعاء اليوم الأول من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

- اللهم ارزقني رزقًا طيبًا واستجب دعائي، وأعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الرجال، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

أدعية قصيرة لشهر رمضان

ومن دعاء اليوم الأول من رمضان 2023 القصير التي ممكن الاستعانة به عند الحاجة ويمكن الدعاء بغيرها أيضا من خيري الدنيا والآخرة:

- اللهم أعني فيه على صيام رمضان وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوامه وبتوفيقك يا هادي المضلين.

- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع.

- اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها.