كواليس آخر 30 دقيقة في مقتل صيدلانية طنطا وابنتيها.. الابن الناجي الوحيد

مع دقات عقارب الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين، بينما الأبناء يهنئون أمهاتهم بعيد الأم، كان أهالي شارع الجيزاوي، أحد شوارع مدينة طنطا، في حالة من الصدمة بعد العثور على جثة صيدلانية طنطا وابنتيها «منى السروجي، 42 عاما»، وابنتيها زينة 17 عامًا طالبة بالمرحلة الثانوية، وجميلة، 7 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، جثث هامدة في صالة الشقة وكانت المفاجأة التي كشفها أمن الغربية ونزلت على رؤوس أهل الشارع مثل الصاعقة، أن الزوج «ع.م 44 عاما» هو المتهم بالواقعة، وأنه حرص على تنفيذ الواقعة بأسلوب يخدع فيه الجميع ويمنع اكتشاف جريمته.

قال أحمد عبد الفتاح، أحد الجيران، إن أهل الشارع بأصوات صراخ واستغاثة خارجة من إحدى الشقق السكنية والفحص تبين أنها من شقة صيدلانية طنطا، وأن شقيقتها عثرت عليها وعلى ابنتيها جثث هامدة في صالة الشقة السكنية، وكان برفقتها والد زوج الضحية «شقيقتها».

كواليس آخر 30 دقيقة

وأضاف أن الـ30 دقيقة الأخيرة في حياة الضحايا، تتضمن أن شقيقة الضحية ووالد المتهم، تم مشاهدتهما يسيران في الشارع في طريقهما إلى الشقة السكنية، وعلى وجوههما قلق حيث كانت هناك محاولات اتصال منهما بالضحايا ولكن بدون إجابة، وبعد نحو 5 دقائق سمعنا صراخا واستغاثة، وتبين أن الزوجة وابنتيها لفظن أنفاسهن الأخيرة داخل الشقة.

مغادرة المتهم بعد تنفيذ الجريمة

وأوضح إبراهيم صبري، أحد الجيران، أن الزوج المتهم تم مشاهدته قبل وصول ذوي المجني عليها بدقائق خارجا من الشقة السكنية وتظهر عليه حالة الارتباك والتوتر، وتبين أنه تخلص من زوجته وابنتيه خنقاً، وحاول التخلص من نفسه ولكن فشل، وقرر فتح مفاتيح البوتاجاز في محاولة منه إخفاء معالم جريمته وأنهن توفين نتيجة الاختناق بالغاز إثر تسرب حدث في مواسير الغاز.

الابن الناجي من جريمة والده

وأوضح أن الأسرة مكونة من 5 أفراد، «الزوج والزوجة و3 أبناء» أحمد طالب في كلية الهندسة، زينة 17 عاما طالبة بالمرحلة الثانوية العامة، جميلة 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، لافتا إلى أن أحمد هو الناجي الوحيد بسبب تواجده وقت وقوع الجريمة خارج المنزل برفقة أحد زملاء الكلية للمذاكرة.

حبس المتهم

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام 4 ذمة التحقيقات، بعدما تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من زوجته وابنتيه خنقاً، وحاول إنهاء حياته بوسائل مختلفةٍ منها تسريب الغاز بالمسكنِ، ولكنْ لم تطاوعه نفسه.