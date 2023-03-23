جامعة الإسكندرية تقدم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في دولة تشاد

قدم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، حقيبة تدريبية لـ7 أعضاء، في جامعة إنجمينا بدولة تشاد، وذلك في الفترة من 15 إلى 22 مارس 2023 الجاري.

واستقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أعضاء الوفد التشادي أمس، عقب انتهاء البرنامج التدريبي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الله زكي منسق فرع الجامعة بتشاد.

تعاون جامعة الإسكندرية مع الدول الأفريقية

وخلال الزيارة أكد الغندور دعم الجامعة الكامل للأشقاء من الدول الأفريقية، ومد جسور التواصل معهم وتفعيلها في كافة المجالات وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أهم مقومات التقدم والتنمية، وأكد على استعداد الجامعة لتكرار هذه البرامج التدريبية لتحقيق أقصي استفادة لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالدول الأفريقية.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم الكبير لجامعة الإسكندرية وقياداتها على توفير مثل تلك البرامج التدريبة المتميزة ورؤيتهم للمحتوي المتميز والهادف المقدم من جامعة الإسكندرية، ما يساعدهم على تطوير العملية التعليمية بجامعتهم.

البرنامج التدريبي في جامعة الإسكندرية

وقد شمل البرنامج التدريبي تنمية مهاراتهم في عدة مجالات هي: «التميز المؤسسي، القيادة والفكر الاستراتيجي، تنمية مهارات القيادة التنفيذية، معايير الجودة في العملية التعليمية، ابتكارية حل المشكلات وصنع القرار، إعداد وإدارة المشروعات، الملكية الفكرية».