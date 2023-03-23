مبادرة من جامعة الإسكندرية لتعديل سلوك الطلاب: كليتنا بلا تنمر

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على المقترح المقدم من كلية التربية الرياضية بنين بتنظيم مبادرة مجتمعية تحت عنوان «كليتنا بلا تنمر» مع تعميم فكرة المبادرة على مستوى الجامعة لتكون «جامعة بلا تنمر» لتسليط الضوء على تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع المصري، وتشكيل لجنة مختصة لعرض رؤيتها وتوصياتها في هذا الشأن.

بروتوكولات تعاون بين جامعة الإسكندرية وجهات أخرى

ووافق المجلس على عدد من برتوكولات التعاون بين كل من جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية التربية ومدرسة صلاح الدين الدولية، وبرتوكول التعاون بين كلية الزراعة سابا باشا والهيئة العامة لتحكيم وإختبارات القطن، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي بشأن تبادل الخبرات والدراسات في مجال المرض النفسي.

ندوات توعوية

وينظم عدد من كليات الجامعة الندوات المختلفة التي تتناول عدد من القضايا الهامة مثل ندوة كلية الحقوق بعنوان «مصر الدور- المستقبل»، وندوة الصحة النفسية، وتنظيم معارض اهلا رمضان لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك المعارض الزراعية والصناعية وندوات التوعية الدينية لشباب الجامعة والتطرف الفكري ومواجهة التحرش وندوات عن مواجهة الكوارث والزلازل وورش عمل مختلفة لتطوير الحرف اليدوية.

ونظمت كلية التربية قافلة محو الأمية إلي قرية أول العامرية وملتقي التوظيف الثاني، وتنظيم كلية العلوم لحملة 100 مليون صحة ودورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، وغيرها من أنشطة خدمة المجتمع المختلفة لخدمة العاملين والطلاب بالجامعة .