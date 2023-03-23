تركيب 425 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج وجمعية الأورمان في تركيب 425 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى كوم بدار والكوامل والخنانسه وأولاد سلامة، ورافع العيساوية والعنبرية بمركز المنشاة، وقرى الحرجة بحري وبرخيل وبنى حميل والشيخ بركة، وأولاد عليو والسمطا مركز البلينا في محافظة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، مؤكدًا أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات بالمجان.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة سوهاج، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.